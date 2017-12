Bergense PS-schepen Pascal Lafosse (PS) stapt op na beschuldigingen corruptie

Pascal Lafosse en zijn vader Maurice, oud-burgemeester van Bergen, zijn betrokken bij de vzw La Persévérance, die inwoners van Bergen in armoede bijstaat. Medewerkers van de vereniging zouden zijn ingezet in de campagne van de PS'ers. Het gerecht onderzoekt de zaak, die aan het licht werd gebracht door de RTBF. 'Sinds de reportage van de RTBF is mijn leven een hel geworden', zei Pascal Lafosse donderdag.

'Er komen van overal onjuiste persoonlijke beschuldigingen. Zonder dat ik de mogelijkheid heb om me te verdedigen zetten oppositiepartijen Ecolo en MR me weg als schuldig. Zonder ook maar iets te verifiëren hebben ze me veroordeeld.'

Lafosse stapt uit vrije wil op als schepen, ook al is er volgens hem niets fout gebeurd bij La Persévérance. 'Voor zover ik weet vervult de vzw de verplichtingen die voortkomen uit haar sociaal doel. De activiteitenverslagen bewijzen dat. Alle bestuurders zijn te goeder trouw.' Toch vindt Lafosse dat zijn eer is aangetast. Hij vindt het belangrijk uit eigen beweging op te stappen. 'Ik wil me niet laten afdanken', aldus de PS'er.

Hij wordt opnieuw gemeenteraadslid. Burgemeester Elio Di Rupo bedankt Lafosse 'voor zijn moedige daad.' In een mededeling zegt hij te hopen dat de rust in de stad snel terugkeert. De zitting van de gemeenteraad van donderdagavond, waar de schepen zich moest verantwoorden, is afgelast.