Beperking mandaten: TMVW gaat in op vraag van Bourgeois en Homans

'Intercommunale #TMVW wil 256 bestuurders!. Het decreet zou dit opleggen. Klopt niet: geen minimum, laat staan elke gemeente een bestuurder', tweet Bourgeois.

Ook Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) vindt dat TMVW zijn 'huiswerk moet overdoen'.

Afsplitsing

Vrijdag ligt op de Algemene Vergadering van TMVW een statutenwijziging voor waarin de divisie diensten, zoals het beheer van gebouwen of personeelsadvies, wordt afgesplitst in een nieuwe intercommunale, TMVS. De waterbevoorrading blijft bij TMVW. Beide intercommunales krijgen een uitgebreide raad van bestuur. De intercommunale heeft vandaag een raad van bestuur van 36 leden. Na de afsplitsing krijgt TMVW 114 bestuurders en het nieuwe TMVS liefst 142 bestuurders. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans noemt die geplande uitbreiding een 'fout signaal' en 'complete waanzin' en riep de gemeenten maandag op de nieuwe statuten niet goed te keuren. Tegelijk heeft ze aan TMVW gevraagd de geplande Algemene Vergadering van vrijdag uit te stellen - TMVW buigt zich vandaag over die oproep - en nieuwe statuten op te maken die in de lijn liggen van de nieuwe Vlaamse plannen (o.a. het plafond van 15 leden in de raad van bestuur).

Volgens Martine De Regge, voorzitter van de raad van bestuur van TMVW, is de ruime raad van bestuur een gevolg van het Vlaamse decreet Intergemeentelijke Samenwerking. Dat zou opleggen dat elke vennoot moet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur. Ook bestuurder Etienne Schouppe verwees daarnaar in 'De Ochtend'. Hij vindt dat de intercommunale moet kunnen werken in 'rechtszekerheid' en hekelt de 'politieke spielerei' in het dossier.

Vóór Bourgeois had Homans die interpretatie vanuit TMVW al weerlegd. Volgens haar bevat het Vlaamse decreet geen enkele verplichting om voor elke gemeente een aparte vertegenwoordiger in de raad van bestuur aan te duiden. 'Er is niets dat TMVW tegenhoudt om vandaag al statuten op te maken waarin men werkt met een kleine, slagkrachtige, raad van bestuur'.