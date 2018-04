Bent u bereid meer te betalen voor ethische kledij? Stel uw vraag aan Sara Ceustermans (Schone Kleren Campagne)

Mail uw naam, adres en vraag voor Sara Ceustermans naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Op 24 april is het vijf jaar geleden dat in Bangladesh het fabriekscomplex Rana Plaza instortte. Meer dan 1000 mensen kwamen om het leven, onder hen vooral textielarbeiders. Een schokgolf ging door de Westerse wereld: hier hangen de rekken vol spotgoedkope kledij, 'made in Bangladesh' of andere ontwikkelingslanden. Maar wat is de ethische prijs die we daarvoor betalen? Mensenlevens, bij extreme tragedies zoals vijf jaar geleden. Maar ook bittere armoede, want al die mannen, vrouwen en kinderen verdienen veel te weinig voor hun zware arbeid. Om over de milieukosten nog te zwijgen.

Heel wat kledingmerken en overheden engageerden zich om in actie te schieten tegen dit soort wantoestanden, maar in de praktijk is er weinig veranderd. 'Een bedrijf dat voor de productie van zijn assortiment leunt op onderbetaalde of ongezonde arbeid in Cambodja of Bangladesh, gaat in ons land onder de radar en hoeft geen sancties te vrezen', zegt Hiva-onderzoeker Huib Huyse in De Standaard. Hij vindt dat ons land stevig achterloopt tegenover de buurlanden. Onze regering zou te zeer inzetten op sensibilisering van bedrijven, terwijl er bindende maatregelen nodig zijn.

Onze overheid schiet dus tekort, maar ligt de echte verantwoordelijkheid niet bij de consument? Is het normaal dat wij en masse kledij van enkele euro's kopen bij grote ketens als Primark en H&M? Denken wij alleen aan ons eigen comfort, en moet er een nieuwe (nog grotere) ramp gebeuren voor we écht wakkerschieten?

Maar ook wie in duurdere winkels shopt, is niet zeker van duurzaamheid, benadrukt Huyse. Ook een T-shirt van 50 euro kan in barslechte omstandigheden gemaakt zijn, voor een hongerloon. Alleen houdt het merk in kwestie er dan meer centen aan over. Hoe weet je als consument wat je kunt kopen? Mag je alleen kledij kopen 'made in Belgium'? En hoe geloofwaardig zijn grote merken die goedkope T-shirts aanbieden, en toch beweren dat die fair zijn?

Sara Ceustermans is coördinator van de Schone Kleren Campagne. Die werd in 1995 opgericht en 'wil de vuile was van de mondiale kledingindustrie buitenhangen en eist schone kleren'.