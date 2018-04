Bent u bang voor het oprukkende nationalisme in Europa? Stel uw vraag aan Steven Van Hecke

Mail uw naam, adres en vraag voor Steven Van Hecke naar mijnvraag@knack.be. De geselecteerde vragen verschijnen in Knack (met vermelding van uw naam en gemeente). De vraag van de week wordt beloond met een bon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

'Ik wil niet behoren tot een generatie van slaapwandelaars die haar eigen verleden vergeten is, maar tot een generatie die ervoor kiest haar democratie te verdedigen.' Het waren straffe woorden waarmee de Franse president Emmanuel Macron het Europees parlement toesprak in Straatsburg. Hij waarschuwde voor het oprukkende nationalisme dat hem doet denken aan 'een Europese burgeroorlog'.

Het klopt dat steeds meer Europese lidstaten een anti-Europese, soevereine koers willen varen. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Hongarije, waar de zonet herkozen Viktor Orban met zijn Fidesz-partij de nationale soevereiniteit vooropstelt. Hij verzet zich onder meer tegen een Europees spreidingsplan voor asielzoekers, want 'migratie is als roest die Hongarije langzaam maar zeker zou verteren'. En ook in lidstaten als Oostenrijk, Polen en Bulgarije zitten nationalistische en extreemrechtse partijen (mee) aan het roer.

Nochtans wilden landen als Hongarije en Polen na de val van de Berlijnse muur in 1989 zo graag bij de Europese Unie horen. Waarom is dat pro-Europese gevoel volledig gekeerd? Zijn we inderdaad ons eigen verleden aan het vergeten? Hebben de Brexit en het Catalaanse separatisme de poort opengezet naar meer nationalisme en minder eenheid?

De vraag is natuurlijk: zal Emmanuel Macron, met of zonder Angela Merkel, het tij nog kunnen keren? Of vaart heel Europa straks een nationalistische koers? En hebben we eigenlijk wel nood aan meer Europa, zoals Macron bepleit? Is dat de enige manier om uitdagingen zoals de massamigratie en de klimaatverandering aan te pakken? Of zou Europa misschien sterker kunnen worden met minder lidstaten, maar meer daadkracht en overtuiging?

Steven Van Hecke is hoofddocent Europese en vergelijkende politiek aan de KU Leuven.