'Benoît Lutgen heeft geen crisis ontketend maar hoop voor de toekomst'

'Dat is helemaal in het voordeel van de gezinnen, de bedrijven en het land', aldus de liberaal. Charles Michel roemt ook de 'moedige' beslissing van Benoît Lutgen (CDH en zijn weigering in juni om nog langer te regeren met de PS in de Franstalige gewestelijke entiteiten.

'Benoît Lutgen heeft niet een crisis ontketent maar wel een hoop voor de toekomst van het land, door voor Wallonië een politieke startpositie tot stand te brengen die de economische activiteit, de tewerkstelling en de investeringen steunen', benadrukt de premier. Zijn partij (MR) deelt voortaan in de Waalse regering de macht met het CDH. 'Ik vind dat de persoonlijke aanvallen waarvan hij vandaag slachtoffer is erg onterecht en karikaturaal.'

Lutgen zelf zei gisteravond nog dat hij hoopt dat er na de volgende federale verkiezingen een regering zonder N-VA en PS uit de bus komt. 'Wat ik hoop in 2019? Dat is dat men stopt met zeggen dat alles in het noorden rond de N-VA draait en alles in het zuiden rond de PS. Ik droom van een regering met N-VA noch PS in 2019. Dat is mijn prioritaire keuze', aldus Lutgen op RTL-TVi.