Benoemingsbeslissing Homans: ACOD staat achter Stad Gent

'Vuile politieke spelletjes op de kap van de Gentse stadsambtenaar', zegt schepen van Personeelsbeleid Martine De Regge (SP.A). 'We zullen al het nodige doen om de beslissing van de minister ongedaan te maken want deze ambtenaren hebben recht op dat statuut.'

Minister Liesbeth Homans oordeelt dat de benoeming van 508 ambtenaren - personeelsleden die al meer dan 12 jaar in dienst zijn - niet volgens de wet gebeurde. De contractuelen kregen dankzij een beslissing van de gemeenteraad in april automatisch de benoeming, hoewel ze daarvoor een proef moeten ondergaan waaraan ook niet-stadsambtenaren kunnen deelnemen. Homans heeft het gemeenteraadsbesluit nu geschrapt omdat het gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn.

Het stadsbestuur onderzoekt de juridische mogelijkheden om die beslissing ongedaan te maken. 'Deze mensen hebben destijds al een toelatingsproef gedaan', zegt De Regge. 'Het gaat om verschillende profielen: van schoonmaakpersoneel tot schooldirecteuren. Ze doen hun job al jaren naar behoren en die testen kosten de stad veel geld. Dankzij het nieuwe statuut krijgen ze het pensioen waar ze recht op hebben. Een pensioen dat trouwens voor 95 procent door de Stad Gent wordt betaald. Hogere overheden draaien er niet voor op', aldus De Regge. 'Men beseft in Brussel niet wat men aanricht en duwt meer dan 500 mensen in de rechtsonzekerheid'.

Het Gentse stadsbestuur heeft 60 dagen om de beslissing van Homans juridisch aan te vechten.

'Logische en juiste beslissing' (ACOD)

De socialistsche vakbond ACOD vindt dat de Stad Gent een logische en juiste beslissing nam om die personeelsleden statutair te maken. 'De mensen die vast benoemd werden, hadden 12 jaar ervaring. Ze hebben bij hun indiensttreding een selectieproef afgelegd', zegt ACOD-voorzitter Chris Reniers. 'Dat zijn zwaarwegende argumenten waarop een overheid zich mag baseren om contractuele ambtenaren vast te benoemen.'

Homans verweet de vakbond ook dat ze geen standpunt innamen in de benoemingskwestie. Maar in een reactie geeft het ACOD nu aan achter het Gents stadsbestuur te staan. 'De Stad Gent heeft in deze een wijze beslissing genomen', klinkt het. Al reageert Reniers niet verbaasd: 'sinds het Zomerakkoord is het overduidelijk dat de minister - en bij uitbreiding haar hele partij en de regeringen - voorstander is van interimcontracten die niet aan enige regels zijn gebonden. Dat is niet de visie van de ACOD. Wij stappen niet mee in de logica van de federale regering en die van minister Homans om willekeurige aanstellingen, die duurder zijn en minder garantie geven op goede dienstverlening, te promoten.'