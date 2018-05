Benjamin Herman, de schutter van Luik, pleegde nog een moord

Wat gisteren bij politie en gerecht al een serieus vermoeden was, is vandaag bevestigd: Benjamin Herman, de man die gisteren in Luik twee agenten en een voorbijganger gedood, had kort tevoren nog een moord gepleegd. In de nacht van maandag op dinsdag werd Michaël Wilmet vermoord, een ex-medegedetineerde van Herman die nu in On, in Marche-en-Famenne, woonde.

Nadat gisteren duidelijk werd dat de schutter van Luik Benjamin Herman was, werd al snel de hypothese naar voren geschoven dat hij ook Wilmet vermoordde. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt dat vandaag, op het Franstalige Bel-RTL.

De motieven voor de verschillende moorden blijven in deze fase van het onderzoek onduidelijk. 'Het kunnen motieven van radicalisering zijn maar het is misschien ook mogelijk dat hij geen perspectief meer zag in onze samenleving, omdat hij de nacht voordien ook een moord had begaan. De psychologie van die man - mogelijk was hij ook onder invloed van drugs - roept vele vragen op. Vooraleer conclusies te trekken, moeten we de resultaten van het onderzoek afwachten', verklaarde de minister op de Franstalige radiozender.

Michaël Wilmet was bij het gerecht gekend voor inbreuken in verband met drugshandel. De heroïneverslaafde stond onder elektronisch toezicht na een effectieve veroordeling begin 2014 door de correctionele rechtbank van Marche. Zijn straf was in maart afgelopen na twee jaar elektronisch toezicht. Hij was niet langer verdacht van enige trafiek.