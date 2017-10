Bende van Nijvel: groenen vragen bijeenkomst Kamercommissie Justitie

De groenen wil een stand van zaken van het onderzoek opmaken met de minister van Justitie en de betrokken gerechtelijke verantwoordelijken.

Volgens Gilles Vanden Burre (Ecolo) staan we wellicht voor een belangrijke doorbraak in het dossier, 32 jaar na de laatste aanslagen van de Bende van Nijvel. 'Indien de identificatie van een bendelid bevestigd wordt, is het belangrijk dat het onderzoek versneld wordt om een antwoord te vinden op de talrijke onbeantwoorde vragen. De familie van de 28 slachtoffers van de Bende van Nijvel wachten hier ongeduldig op'.

'De verjaringstermijn is onlangs verhoogd tot 40 jaar. Het nu of nooit om de waarheid te ontdekken', zegt Groen-parlementslid Stefaan Vanhecke.

Bovendien moeten indien de banden met de bende met de voormalige Rijkswacht en zijn elite-eenheid 'alle verantwoordelijken binnen het staatsapparaat geïdentificeerd worden en moet nagaan worden waarom bepaalde pistes niet beter onderzocht werden door de speurders. Het dossier van de Bende van Nijvel is het voorwerp geweest van twee parlementaire onderzoekscommissies zonder al haar geheimen bloot te geven. Laten we hopen dat deze nieuwe onthullingen daar wel in doen slagen', zegt de groene fractieleider Jean-Marc Nollet.

Brief

Intussen toonde advocaat Jef Vermassen, die vorige week reeds suggereerde de naam van één van de daders te kennen, zich zowel in De Zevende Dag (Eén) als nadien het VTM-nieuws kritisch over de handelswijze van de speurders.

'Als men destijds de (robot)foto's van de verdachten van de aanslagen naar de politiekantoren had gestuurd, had hij - de vermoedelijke reus, nvdr. - zijn eigen foto gezien', aldus Vermassen.

Vermassen, die opmerkte dat hij vorige week de naam van de betrokkene niet had kunnen noemen omdat hij dan het geheim van het onderzoek geschonden zou hebben en een celstraf riskeerde, was in De Zevende Dag ook kritisch voor de werkwijze van de huidige speurders van cel naar de Bende van Nijvel.

Zo had hij een anomieme brief gekregen van iemand die beweerde zelf lid van de Bende van Nijvel te zijn geweest. 'Ik heb die brief zelf doorgestuurd naar de procureur-generaal in Gent. Ik was toen nog maar 67 en nog actief als vervangend rechter. Die heeft de brief overgemaakt naar de onderzoekscel'.

Op een bijeenkomst met slachtoffers, waar hij als advocaat van het slachtofer aanwezig was vroeg hij een speuder van de onderzoekscel wat er precies met zijn brief gebeurd is. Een dag later kreeg hij het antwoord dat de brief niet eens geopend was.

'Naar Vlaanderen'

Hij stelde zich dan ook de vraag of het dossier niet beter terug naar Vlaanderen zou komen. Het onderzoek naar de Bende van Nijvel werd aanvankelijk door het parket van Dendermonde gevoerd, maar werd 'gecentraliseerd in Charleroi' wat destijds tot heel wat protest leidde.

Ook Christoph D'Haese - als N-VA-Kamerlid actief in justitiedossiers en burgemeester van Aalst, één van de steden waar de bende toesloeg - deed vanmiddag eenzelfde suggestie.