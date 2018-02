Bende van Nijvel: federaal parket neemt dossier over, onderzoeksrechter blijft wel dezelfde

Dat bevestigt het federaal parket.

Sinds getuigenissen ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky aanduidden als de mogelijke 'Reus' van de Bende, hebben de speurders zowat 800 tips ontvangen, waarvan er 470 bruikbaar zijn. 120 ervan werden al geëvalueerd. Het speurdersteam zal worden uitgebreid van 11 naar 30, zei minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dinsdag in de Kamercommissie Justitie.

Het dossier is nu 'gefederaliseerd'. Het federaal parket neemt het dossier over van Christian De Valkeneer, de vroegere procureur van Charleroi die nu procureur-generaal in Luik is. Hij had het dossier in handen genomen in 2013, toen de procureur-generaal van Bergen, Claude Michaux, met pensioen ging. De onderzoeksrechter in het dossier blijft wel Martine Michel, onderzoeksrechter in Charleroi.