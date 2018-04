Ben Weyts furieus over rijschool voor enkel vrouwen

In Nederland bestaat het concept al enkele jaren: een rijschool enkel voor vrouwen en met vrouwelijke instructeurs, omdat vrouwen zich vaak ongemakkelijk voelen met een mannelijke begeleider, vertelde oprichtster Samira Masrour vrijdag op Radio 2.

Ze baat in Rotterdam al zo'n rijschool uit, maar kreeg naar eigen zeggen ook veel aanvragen uit ons land. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert furieus. 'Dit moet een late aprilgrap zijn. Een rijschool kan eenvoudigweg geen personeelsleden of klanten weigeren op basis van hun geslacht', zegt hij. 'Realiteit zal het alleszins niet worden, want een vergunning zal men van mij nooit krijgen.'

De N-VA-minister noemt de argumentatie voor de nieuwe rijschool 'te belachelijk voor woorden. Vijftig jaar na de invoering van het rijbewijs zouden sommige vrouwen zich nu plots ongemakkelijk voelen met een mannelijke begeleider. Waar ík me vooral ongemakkelijk over voel is de achterliggende reden voor dit initiatief. Ik vermoed dat men munt wil slaan uit sommige verwerpelijke geloofsopvattingen die mannen en vrouwen zoveel mogelijk van elkaar willen scheiden.'

Masrour ontkent alvast dat er een religieus motief achter zou zitten. 'Het heeft zeker niets met religie of cultuur te maken', zei ze op Radio 2. 'Ik ben religieus, maar dat is zeker niet de reden waarom we de lessen aanbieden. We doen dit enkel maar omdat we merken dat er een grote vraag naar is.'