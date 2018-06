Beluister de Universiteit van Vlaanderen

Hoeveel stress kan een mens aan?

Wist je dat het helemaal niet zo ongezond is om stress te hebben? Maar, we moeten ook niet overdrijven. Wanneer bereiken we onze stressgrenzen? Prof. dr. Elke Van Hoof kent als klinisch psychologe en stress-expert aan de VUB het antwoord.

Moet iedereen in de winter vitamine D slikken?

Vitamine D is geen vitamine, maar een hormoon en hormonen maakt ons lichaam zélf aan. Maar... voor vitamine D heeft ons lichaam iets nodig: zon. Meer dan er hier in de winter te zien is. Overwinteren op Tenerife dan maar? Of... vitamine D in pilletjes slikken? Prof. dr. Chantal Mathieu, endocrinologe aan de KU Leuven zet alle do's en dont's en nog veel meer op een rijtje.

Waarom werkt mijn wifi niet?

Het is een vraag die iedereen zich wel eens (gefrustreerd) stelt. We kunnen alvast verklappen dat het iets te maken heeft met het Amerikaanse leger en ook wel met dat fameuze internet of things. Na 15 minuten luisteren naar dit college van prof. dr. Steven Latré, expert in de computerwetenschappen en artificiële intelligentie aan de Universiteit Antwerpen, begrijp je helemaal waarom je wifi-signaal zo vaak hapert.

Smaakt je favoriete cola anders in Amerika?

Wist je dat meer dan 90% van de voedingsproducten maar in één land verkrijgbaar zijn? Hoezo? Hebben wij dan andere smaakpapillen? Of spelen producenten een pienter spel? Prof. dr. Piet Pauwels van de Universiteit Hasselt leert je producten zien als een ui...

Hoe sta je minder lang in de file?

Aanschuiven op de autosnelweg, de verkeerde rij aan de kassa kiezen, wachten bij de damestoiletten. Sommige studies zeggen dat we zo'n drie jaar van ons leven bezig zijn met wachten. Of dit klopt of niet, daar spreken we ons in dit college niet over uit. Wat we wel kunnen doen, is de wetenschap inzetten om wachtrijen korter te maken. En dat is precies waar prof. dr. ir. Wouter Rogiest zich aan de Universiteit Gent mee bezig houdt.

Hoe constructief is piekeren?

Woelen in je bed, ijsberen door de living, afwezig uit het raam staren... kan jij ook soms urenlang piekeren als er iets op je lever ligt? Wees dan blij, want piekeren is zinvol! Prof. dr. Ernst Koster van de Universiteit Gent legt uit hoe je ervoor zorgt dat je niet bij hem (of een collega-psycholoog) terecht komt door een overdosis gepieker.

Kunnen we met een deeltjesversneller het universum beter begrijpen?

Er waren mensen die dachten dat de wereld zou ontploffen als wetenschappers in de deeltjesversneller van Cern, nabij Genève, minuscule deeltjes met een gigantische energie tegen elkaar zouden doen botsen. De botsingen zijn intussen gebeurd, de wereld is niet ontploft, en prof. dr. Jorgen D'hondt van de VUB was euforisch.

Waarom is Latijn leren geen tijdverspilling?

Een dode taal leren, het lijkt vandaag de dag wel het stomste wat je kan doen. Wetenschappen en levende talen leren, dat is de toekomst! Maar dat is buiten het enthousiasme van de Antwerpse latinist prof. dr. Christian Laes gerekend. Wedden dat je na het horen van dit college opnieuw de boeken induikt?

Waarom is de Tour de France winnen niet meer belangrijk voor sponsors?

Wereldwijd besteden bedrijven elk jaar miljarden aan het sponsoren van sportwedstrijden. En nu komt KU Leuven-sportmarketeer prof. dr. Wim Lagae ons vertellen dat die bedrijven het niet belangrijk vinden of hun sporters winnen. Vreemd is dat. Zijn de verliezers dan stilaan de grote helden waar iedereen naar opkijkt?

Staat al van voor je geboorte vast hoe oud je wordt?

Prof. dr. Tim Nawrot van de Universiteit Hasselt is niet Madam Soleil, en toch kan hij min of meer voorspellen hoe oud iemand kan worden. Dat komt omdat hij milieu-epidemioloog is en telomeren kent én kan lezen. Hier volgt een lesje statistiek-meets-genetica-meets-epidemiologie-meets-milieukunde...