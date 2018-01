Belofte Kasper Bosmans exposeert in New York: 'Ik wil kunst maken waar je scheel van wordt'

Je begrijpt hopelijk dat ik mezelf niet op één lijn met Leonardo da Vinci wil plaatsen? Beetje arrogant, niet?' We gooiden het maar op bij wijze van lichte provocatie, maar de vergelijking amuseert Kasper Bosmans wel. 'Een vroegrijpe interdisciplinaire homo, en een groot verhalenverteller.' De jonge kunstenaar staat zichzelf een korte grinnik toe, alvorens meteen weer in zijn eigen verhalenbank te duiken. 'Da Vinci's vader had een smidse. Op een dag riep hij zijn zoon naar het vuur in de kelder, waar een prachtige vuursalamander in de gloeiende kolen zat te genieten. Toen Leonardo dichterbij kwam, sloeg zijn vader hem vol in het gezicht. Meteen erna troostte hij hem: "Sorry, zoon, maar anders had je dit moment nooit onthouden." (lacht) Leonardo ging er ook prat op ei zo na uit zijn wieg ontvoerd te zijn door een havik. Quatsch uiteraard, maar interessant, toch?'

