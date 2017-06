Belkacem, voormalig leider Sharia4Belgium, getrouwd in gevangenis

De bekendste jihadronselaar van ons land, Fouad Belkacem, is enkele weken geleden getrouwd in de gevangenis van Hasselt. Dat melden de kranten van Mediahuis. Naar verluidt zou Belkacem willen vermijden dat hij wordt uitgeleverd. Belkacem was het bekendste gezicht van de radicale moslimorganisatie Sharia4Belgium, die ervoor verantwoordelijk gehouden wordt jongeren te ronselen om te strijden in Syrië.

Belkacem huwde met een Belgische vrouw van Marokkaanse origine. Hij zou zo willen voorkomen dat zijn Belgische nationaliteit wordt afgenomen. Mocht dat gebeuren, volgt immers zijn uitlevering aan Marokko. Toen Belkacem nog in Antwerpen in de cel zat, lukte het hem niet om te trouwen omdat de toenmalige schepen van burgerlijke stand, Zuhal Demir (N-VA), hem dat telkens weigerde.