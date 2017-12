Belgische uitstoot moet in 2030 met 35 procent omlaag

De Europese onderhandelaars raakten het eens over één van de speerpunten van de Europese strategie om de klimaatafspraken van Parijs waar te maken: de uitstoot met 30 procent verminderen in de sectoren die niet deelnemen aan de handel in uitstootrechten, zoals de bouw, het transport, de afvalverwerking en de landbouw.

Die sectoren vertegenwoordigen ongeveer 60 procent van de Europese uitstoot. Zowel de lidstaten als de Europarlementsleden schaarden zich achter de verdeelsleutel die de Europese Commissie in de zomer van vorig jaar had uitgewerkt, en die voornamelijk is gebaseerd op het bbp per hoofd van de bevolking.

Van België wordt in dat kader verwacht dat het de uitstoot tegen 2030 met 35 procent terugdringt, met 2005 als referentiejaar. De Europese onderhandelaars bouwen wel wat flexibiliteitsmaatregelen in. Zo raakten de lidstaten en de parlementsleden het onlangs ook eens over nieuwe regels voor het inboeken van de absorptie van broeikgasgassen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw (LULUCF).

Ook over de hervorming van de Europese markt voor uitstootrechten sloten ze dit najaar een akkoord. Het akkoord moet nog bekrachtigd worden, maar twee jaar na de top van Parijs is het wettelijke kader voor de uitvoering van de klimaatafspraken zo goed als rond.

'Dit is het bewijs dat Europa in de voorhoede van de strijd tegen klimaatverandering blijft', streepte eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie Miguel Arias Cañete aan. Europa beloofde in Parijs de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40 procent terug te dringen in vergelijking met 1990.