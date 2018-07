Belgische toerist die in Griekenland werd vermist is overleden

'We hebben helaas de bevestiging gekregen dat onze vermiste landgenoot is overleden. Onze gedachten zijn bij zijn familie en vrienden. Onze ambassade staat zijn jonge zoon en zijn familie bij in deze moeilijke momenten', aldus Didier Reynders.

De minister had eerder gemeld dat Buitenlandse Zaken zich grote zorgen maakte over een Belg die in Griekenland verbleef in een gebied dat getroffen was door de bosbranden.

Buitenlandse Zaken geeft verder geen informatie, maar bevestigt dat het slachtoffer samen met zijn zoon deel uitmaakte van een groep die op reis was in de omgeving van de kuststad Mati. Ze verbleven allemaal in hetzelfde hotel, van waaruit ze geëvacueerd zijn.

'Onze consulaire diensten ter plaatse staan de getroffenen zo goed mogelijk bij', zegt adjunct-woordvoerder Mathieu Branders.

De bosbranden in de omgeving van Athene hebben al aan 74 mensen het leven gekost, zo heeft de Griekse brandweer woensdag bekendgemaakt. Een woordvoerster zei nog dat dat geen definitieve balans is. Een honderdtal brandweerlieden zoekt voort naar eventuele slachtoffers.