Belgische tak Broeders van Liefde blijft achter euthanasiestandpunt staan

De raad van bestuur meent ook nadrukkelijk dat die visie strookt met de leer van de Katholieke Kerk. Dat heeft Raf De Rycke, voorzitter van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, vanmiddag gezegd op een persconferentie.

Eerder dit jaar besliste de Belgische tak om euthanasie in zijn psychiatrische centra onder strikte voorwaarden mogelijk te maken. René Stockman, generaal-overste van de Broeders van Liefde in Rome, liet weten het niet eens te zijn met die visie, en diende zelf een klacht in bij het Vaticaan. De kerkleiding in Rome liet daarna weten dat de Belgische afdeling haar visie moet conformeren aan die van de Kerk, zo niet dreigt de uitsluiting.

De Belgische tak probeerde de voorbije weken een oplossing te vinden om uit de crisis te geraken, maar voorlopig zonder resultaat. De Belgische afdeling blijft intussen vragen om in dialoog en overleg te gaan. 'We willen benadrukken dat we met de nieuwe visietekst de beschermwaardigheid van het leven voorop blijven stellen en niet zo maar gelijkschakelen met de waarde van de autonomie', stelde De Rycke. 'De visie is ontstaan met het oog op de best mogelijke zorg.'

Volgens Axel Liégeois, stafmedewerker ethiek bij de Broeders van Liefde, is de beschermwaardigheid van het leven nog altijd een fundamentele waarde, maar geen absolute meer. Hij benadrukte dat de kern van de nieuwe visietekst de zorgvuldigheidsvereisten zijn. Die zijn 'zeer verregaand en het strengst mogelijk', luidde het. De vereisten specificeren en concretiseren de voorwaarden in de euthanasiewet.