Belgische staat verliest inkomsten door uitstootwaarden wagens bij labotests

Die zag zo in 2016 212 miljoen euro in rook opgaan, zo blijkt uit een studie van Green Budget Europe en Green Budget Germany, die Le Soir kon inkijken. In de periode 2010-2016 gaat het om 687 miljoen euro.

De studie, die uitgevoerd werd op vraag van de Europese Groenen, werd vrijdag bekendgemaakt. Ze omvat elf landen, waaronder België, en vertrekt van de vaststelling dat de verkeersbelasting deels gekoppeld is aan de hoeveelheid vervuilende uitstootgassen van een voertuig.

Nu is gebleken dat de autoconstructeurs cijfers voorleggen op basis van labotests, en die cijfers liggen soms ver verwijderd van de cijfers die in werkelijkheid opgemeten worden op de weg. Voor 2016 zou in de elf bestudeerde landen 10 miljard euro meer geïnd geweest zijn uit verkeersbelastingen mocht er rekening gehouden zijn met de werkelijke CO2-uitstoot.