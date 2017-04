Belgische luchtmacht schort missies boven Syrië op

Gisteren hield ons land zijn gevechtsvliegtuigen al voor 24 uur aan de grond nadat Rusland besliste om het luchtruimakkoord met de Verenigde Staten op te zeggen. Dat akkoord hadden de twee grootmachten in 2015 gesloten om ongelukken boven Syrië te vermijden. Nu beslist ons land om geen operaties boven Syrië meer uit te voeren. De Belgische operaties tegen Islamitische Staat "zijn opgeschort tot nader order", zo deelde een woordvoerder van het ministerie van Defensie mee aan Belga. Hij kon niet aangeven hoe lang de operaties worden opgeschort in het Syrische luchtruim. Ook de andere leden van de internationale coalitie tegen IS zullen voorlopig geen missies meer boven Syrië uitvoeren.