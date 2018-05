Belgische IS-strijder ter dood veroordeeld in Irak

Jadaoun, die ook bekend is onder de strijdersnaam Abu Hamza Al-Belgiki, was in 2014 toegetreden tot IS. Vorig jaar werd hij gearresteerd tijdens de slag om Mosoel, de voormalige "hoofdstad" van IS in Irak.

De jihadist uit Verviers moest zich verantwoorden voor "lidmaatschap van IS" en het uitvoeren van "aanvallen". Tijdens de vorige hoorzitting op 10 mei pleitte hij onschuldig, en verklaarde hij dat hij op een dwaalspoor was beland.

Enkele maanden eerder verklaarde het Iraakse gerecht nog dat Hamza Al-Belgiki had toegegeven dat hij een zestigtal "Welpen van het Kalifaat" - kinderen van acht tot dertien jaar oud - voor IS had opgeleid.

Tijdens de hoorzitting van twee weken geleden minimaliseerde hij zijn rol echter. En ook toen het over de video's ging waarin hij opriep tot aanslagen in België en Frankrijk, verklaarde hij dat hij gewoon handelde in opdracht van IS.

10 minuten

De rechter las dinsdag de lijst met aanklachten tegen de Belg voor, waaronder die over zijn rol als strijder binnen IS en het feit dat hij de Iraakse grens illegaal overstak. Op de vraag op Jadaoun nog iets toe te voegen had, antwoordde de man simpelweg "neen".

Daarop las de rechter het vonnis voor: "de ophanging tot de dood volgt, conform aan artikel 4 van de antiterreurwet".

De volledige hoorzitting duurde nog geen tien minuten. Jadaoun kan volgens de VRT nog in beroep gaan tegen zijn straf.

Eind vorig jaar verklaarde de man tijdens een media-optreden dat hij wilde samenwerken met de Belgische veiligheidsdiensten, indien die ervoor zorgden dat hij de doodstraf ontliep.

Premier Charles Michel reageerde daarop dat ons land in geen geval onderhandelt met Belgische strijders of andere leden van IS die willen terugkeren naar ons land.

In totaal werden al meer dan driehonderd mensen, onder wie een honderdtal buitenlanders, ter dood veroordeeld in Irak voor banden met IS. Een driehonderdtal mensen werd om diezelfde reden veroordeeld tot een levenslange celstraf. Het gaat vooral om Turken of inwoners van de voormalige Sovjet-Unie. Onlangs werden ook een Duitse en een Franse vrouw veroordeeld tot levenslang.

Amnesty principieel gekant tegen doodstraf voor Jadaoun

'Wij zijn als mensenrechtenorganisatie principieel gekant tegen het uitspreken en het uitvoeren van de doodstraf. Dat geldt in àlle gevallen, en dus ook in het geval van Tarik Jadaoun', zo reageert Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen op het nieuws. Amnesty verbindt aan die principiële stellingname evenwel geen concrete demarches, zo heet het.

'We vinden dat de vreselijke misdaden van IS bestraft moeten worden', zegt De Graeve, 'maar als mensenrechtenorganisatie menen we dat de doodstraf geen gerechtigheid brengt.'