Belgische gevangenen aan de slag in callcenters na succesvol proefproject

Een proefproject in de gevangenis van Beveren, waarbij eind vorig jaar enkele gedetineerden vanuit hun cel mochten werken voor een callcenter, is over de hele lijn positief geëvalueerd. Daarom wil het gevangeniswezen gedetineerden ook in andere gevangenissen laten werken voor callcenters.