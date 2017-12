Belgische F-16's tegen IS zijn terug thuis

Na 18 maanden is er een einde gekomen aan de missie van de Belgische F-16's tegen Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië. De vier Belgische gevechtsvliegtuigen keerden dinsdag terug naar de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel.

Beurtrol

België zette sinds 1 juli 2016 opnieuw F-16-gevechtsvliegtuigen in tegen de jihadistische groep. De toestellen waren gestationeerd op een Jordaanse luchtmachtbasis en hernamen de operatie Desert Falcon, die ook al werd uitgevoerd van oktober 2014 tot juni 2015. De Belgische deelname kaderde in de door de VS geleide operatie Inherent Resolve tegen IS.

België en Nederland zetten in Jordanië in een beurtrol F-16's in tegen IS. Vanaf januari 2018 nemen onze noorderburen opnieuw de fakkel over.

675 bommen

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) en tal van familieleden ontvingen dinsdagmiddag de piloten op Kleine Brogel. Vandeput noemde de missie 'een fantastische prestatie' in het kader van de strijd tegen het terrorisme.

Sinds 1 juli 2016 voerden de Belgische F-16's vanuit Jordanië 605 missies uit, goed voor 6.080 vluchturen, en dropten ze 675 bommen. Volgens cijfers van Defensie bedroeg de efficiëntie van de aanvallen tegen troepen van IS op de grond 85 procent.

Generaal-majoor Frederik Vansina bevestigt dat hij geen bewijzen heeft dat Belgische bommen burgerslachtoffers hebben gemaakt. Volgens Vansina werd 70 procent van de missies uitgevoerd in steun van de Iraakse groepen op de grond.

Bijstand

Tot eind 2018 blijft ons land een beveiligingseenheid van dertig militairen leveren voor de Nederlandse toestellen. Daarnaast wordt de Belgische bijdrage - van ruim vijftig militairen - in het kader van de landoperaties aan de Belgisch-Nederlandse takengroep in Irak voortgezet. Zij hebben een bijstands- en opleidingsopdracht voor het Iraakse leger en de peshmerga's (de Koerdische strijders).

Ook wordt een aantal verbindings- en steunelementen voorzien. Het gaat in totaal om een twaalftal personen.