Belgische delegatie leert in Zwitserland over combinatie 'leren en werken'

Koning Filip is donderdag in Zwitserland aangekomen voor een tweedaags werkbezoek. De koning leidt er een Belgische delegatie die kennis komt maken met het Zwitsers systeem van alternerend leren, waarbij jongeren afwisselend leren op school en op de werkvloer. Dat systeem bestaat in Zwitserland al lang en is er vrij succesvol.