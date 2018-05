Belgische CEO's vrij positief over groei onderneming en land

Dat blijkt uit de 'CEO Outlook' die dienstverlener KPMG uitvoerde bij meer 1.300 bedrijfsleiders wereldwijd en voor het eerst ook in ons land.

Zesennegentig procent van de Belgische CEO's gaat ervan uit dat hun bedrijf in de volgende drie jaar zal groeien. Daarmee zijn onze CEO's iets positiever dan het wereldwijde gemiddelde (90 pct) en het gemiddelde in de Benelux (80 pct).

Anderzijds is men eerder bescheiden in de vooruitzichten van de groeicijfers: slechts 16 pct denkt dat de omzet van hun onderneming met meer dan 2 pct zal stijgen (tegen 32 pct in de Benelux en globaal 32 pct). Verder ziet 8 pct hun aantal medewerkers met meer dan 5 pct stijgen (Benelux: 39 pct - globaal: 37 pct).

Op macro-economisch vlak hebben Belgische CEO's meer vertrouwen in de groei van de nationale economie (84 pct vertrouwen) dan in de wereldeconomie (60 pct vertrouwen). Een klein derde van onze 'captains of industry' gaat ervan uit dat dit vooral organische groei zal zijn, door onderzoek en ontwikkeling, kapitaalsinvesteringen en rekrutering.

Het omgaan met operationele risico's, risico's verbonden met de processen en systemen die binnen het bedrijf gehanteerd worden, vormen voor 64 pct van de Belgische CEO's de grootste uitdaging. Dat is bijna dubbel zoveel als op Benelux-vlak (34 pct) of globaal vlak (33 pct). Daarna volgen cyberveiligheid (48 pct) en technologische disruptie (40 pct). Toch geeft ook 6 op de 10 aan 'goed' tot 'zeer goed' voorbereid te zijn op een cyberaanval, wat aanzienlijk hoger is dan op Benelux-vlak (44 pct) en wereldwijd (51 pct).

De vierde grote uitdaging is de impact van geopolitieke beslissingen op de bedrijfsvoering. Wereldwijd ziet 55 pct van de bedrijfsleiders het terugplooien op de eigen landsgrenzen als de grootste bedreiging voor de groei van hun eigen onderneming. In België beschouwt slechts 36 pct van de CEO's dit als een groot risico.

'Dit kan er op wijzen dat men dit probleem minder urgent inschat, of dat men minder op de hoogte is van de mogelijke impact van protectionisme op hun eigen bedrijfsvoering. Geopolitiek is niet nieuw, maar de impact ervan op ondernemingen is de laatste jaren wel enorm toegenomen', aldus Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België.