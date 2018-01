Belgisch snookertalent Luca Brecel: 'Vijf keer wereldkampioen: dat is het doel'

Geef toe, u was Luca Brecel (22) al bijna vergeten. Tien jaar geleden schreven de kranten al lofredes voor de jongen die maximumbreaks potte nog voor hij de baard in de keel kreeg. Het duurde langer dan voorspeld, maar uiteindelijk komt talent altijd bovendrijven: in 2017 won Brecel zijn eerste full ranking-toernooi. Geen enkele vasteland-Europeaan deed hem het ooit voor. In de finale van het China Championship blies Brecel Shaun Murphy van tafel met 10-5. Dat leverde hem 150.000 pond op, en het katapulteerde hem naar boven op de wereldranglijst. Brecel staat nu op de elfde plaats. 'Het voelde als een bevrijding', vertelt hij trots. 'Het China Championship is een van de grootste toernooien op de kalender. Sommige steengoede spelers hebben nooit zo'n topevenement gewonnen. Ik heb altijd gedacht dat ik het in me had, nu heb ik het ook bewezen.'

