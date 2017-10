Belgisch leger blijft actief in Irak ondanks oplopende spanningen in Koerdistan

Het Iraakse leger is in het noorden van het land aan een offensief begonnen tegen de Koerdische minderheid. Maandag werd de olierijke stad Kirkuk in een blitzaanval door de Irakezen heroverd, eerder moesten de Koerden ook Sinjar aan een razendsnel tempo prijsgeven. De demarche is een reactie op het onafhankelijkheidsreferendum van de Koerden.

Nu de spanningen tussen het centrale gezag en de Koerdische minderheid opnieuw oplopen, heeft de Duitse minister van Defensie Ursula Von Der Leyenalvast beslist om de operaties van zijn land in Irak 'tijdelijk op te schorten'.

België doet dat voorlopig niet. 'We mengen ons daar niet in', verklaarde de woordvoerder. Ons land is sinds maart 2015 aan de slag in Irak om er de Koerdische peschmerga's én de bijzondere eenheden van het Iraakse leger bij te staan met raad en daad.

Het gaat om een zogenaamde TAA-missie (Train, Advice and Assist, red.). Operatie 'Valiant Phoenix' vindt plaats in hoofdstad Bagdad en in het noorden van het land, in Koerdisch gebied. In totaal gaat het om een veertigtal Belgische soldaten.