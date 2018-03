Belgisch bioscoopbezoek kent lichte stijging

Het bioscoopbezoek in België is in 2017 licht gestegen met bijna één procent, naar 19.555.375 bezoekers. Dat is een kleine opkikker voor het bioscoopwezen, dat in 2016 nog een dip van 8 procent moest slikken. Over een periode van tien jaar is het Belgische bioscoopbezoek gedaald van 22,3 miljoen tickets in 2007 tot 19,55 miljoen vorig jaar. Volgens de Vereniging van Filmdistributeurs (VFDB) is het succesje onder meer te danken aan nieuwigheden en de zogenaamde augmented experience, zoals 3D-zalen en vip-rooms. Zoals mag blijken uit de top drie van de meest ...