België wil geen risico lopen door vertrouwelijkheidsclausule over Rafale te tekenen

Er zou immers een probleem kunnen rijzen met het ondertekenen van documenten die verband houden met onderhandelingen over een onderwerp waarover al een procedure loopt. Dat heeft minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) verklaard in de bevoegde Kamercommissie.

Minister Vandeput kreeg opnieuw vragen voorgeschoteld over de vervanging van de F-16's. Twee kandidaten stapten in de officiële procedure die de regering uitschreef. Frankrijk verraste door buiten die procedure om met een strategisch partnerschap op de proppen te komen rond de aankoop van Rafale-gevechtsvliegtuigen van Dassault en de deelname van ons land aan de ontwikkeling van een Europees gevechtsvliegtuig van de nieuwe generatie.

Premier Charles Michel legde vorige maand uit dat de regering bij de uiteindelijke keuze drie pistes zal bekijken: de huidige F-16's langer gebruiken, het Franse verhaal en de twee biedingen via de normale procedure, namelijk de F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter.

De Belgische regering heeft Parijs informatie gevraagd over zijn aanbod. De Franse regering onderwerpt een deel van die informatie, het luik over de aankoop van Rafales, aan een vertrouwelijkheidsclausule. Die wordt juridisch tegen het licht gehouden, maar lijkt problematisch. 'Men kan geen onderhandelingen aangaan over een onderwerp waarvoor officiële procedures lopen', legde Vandeput uit. 'Ik heb verschillende juridische adviezen die allemaal in dezelfde richting gaan'.