België wil detachering EU-werknemers inkorten tot 12 maanden

Volgens N-VA-Kamerlid Wouter Raskin dringt zijn partij al jaren aan op een herziening van de regelgeving rond detachering. 'De huidige regels, die toelaten om twee jaar lang sociale bijdragen te blijven betalen in het land van herkomst, zetten de deuren open voor oneerlijke concurrentie', zegt hij.

'Als gevolg daarvan gingen de afgelopen jaren duizenden arbeidsplaatsen verloren in kwetsbare sectoren zoals de bouw en het transport.' De Europese lidstaten slaagden er voor de zomer niet in een akkoord te vinden over nieuwe detacheringsregels.

De Franse regering strooide toen roet in het eten omdat het de detachering in de tijd wil beperking tot 12 maanden, terwijl in een bestaande compromistekst van het dubbele werd uitgegaan. Ook Duitsland vroeg die inperking, maar de aanpassing was onverteerbaar voor de Oost-Europese lidstaten.

Intussen heeft de Franse president Emmanuel Macron het laken naar zich toegetrokken. Hij sprak onder meer met Bulgarije en Roemenië, die nu bereid lijken tot een nieuw compromis. Grootste dwarsligger Polen toonde zich enkele dagen geleden nog bereid tot water bij de wijn, op voorwaarde dat er voor de transportsector een uitzondering wordt getroffen.

Raskin hoopt dat er nu voldoende momentum gecreëerd wordt om 'eindelijk de nodige stappen te zetten richting een socialer en rechtvaardiger Europa'. De Europese leiders ondernemen op 23 oktober een nieuwe poging, volgende week maandag is er al een voorbereidende technische vergadering.