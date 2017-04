België werkt voorzorgsmaatregelen uit tegen mogelijke aanslagen met drones

Onder meer in een Nederlands terreurrapport van vorige week wordt alarm geslagen dat terroristen drones zouden kunnen inzetten voor aanslagen. 'We nemen de dreiging van drones ernstig', benadrukt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) via zijn woordvoerder. 'We moeten op alle scenario's voorbereid zijn, ook op gewapende drones.'

Er zijn geen concrete aanwijzingen dat terroristen nieuwe aanslagen plegen in België, maar de kans is reëel.

Jambon benadrukt dat het 'geen puur Belgische oefening' is. 'We bekijken ook wat er internationaal gebeurt rond drones. Veel landen zijn daar volop mee bezig. Hopelijk kunnen we leren van buitenlandse ervaringen.'