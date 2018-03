België stuurt één Russische diplomatieke medewerker terug

België zet zich daarmee op de lijn van andere Europese lidstaten en de VS om Russische diplomaten uit te zetten na de vergiftiging van de gewezen Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Engelse Salisbury.

Anderzijds blijft ons land pleiten 'voor een open franke dialoog met Rusland over onderwerpen van gemeenschappelijk belang'.

Die lijn was uitgezet tijdens het recente bezoek van premier Charles Michel aan Rusland, waar hij met de Russische president Vladimir Poetin sprak.

Lavrov: 'Uitwijzingen diplomaten onder Amerikaanse druk'

De uitwijzingen van verschillende Russische diplomaten uit Europese landen, gebeurt volgens Moskou onder grote druk van de Verenigde Staten. 'We weten zeker dat dit het resultaat is van kolossale druk en kolossale chantage, het belangrijkste instrument van Washington op het internationaal toneel', aldus de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov, volgens het staatspersagentschap Tass.

De uitwijzingen gebeuren als reactie op de vergiftiging van de gewezen Russische spion Sergej Skripal in Groot-Brittannië. Londen houdt Moskou daarvoor verantwoordelijk. Washington zei maandag dat de Verenigde Staten 60 Russische diplomaten zouden uitwijzen, uit solidariteit met Groot-Brittannië.

Daar zijn al een twintigtal Russische diplomaten uitgewezen. Oekraïne kondigde aan 13 Russische diplomaten uit te wijzen, nog een twintigtal andere landen zullen er vier of minder uitwijzen. Rusland zette hetzelfde aantal Britse diplomaten uit als reactie en denkt na over verdere stappen.

Het zal 'een gepaste reactie' zijn, aldus Maria Zacharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. In België is er nog geen beslissing. Het kernkabinet buigt zich dinsdagnamiddag over de vraag of ons land Russische diplomaten zal uitwijzen.