'België staat op het punt een onafhankelijke journalist de dood in te sturen'

Het gaat om de 36-jarige Palestijn Sarhan Abukalloub die uit Gaza is gevlucht, omdat hij door de Palestijnse organisatie Hamas wordt opgejaagd en met de dood bedreigd. De Al-Qassam Brigades, die deel uitmaken van de militaire vleugel van Hamas, hebben een bevel uitgevaardigd om de journalist te doden.

Abukalloub betaalde 20.000 euro om via ondergrondse tunnels uit Gaza te worden gesmokkeld. Hij vluchtte naar ons land om er asiel aan te vragen. Hij werd op 21 juni op de luchthaven van Charleroi gearresteerd en zit sindsdien opgesloten in het detentiecentrum Caricole in Steenokkerzeel. De man had een visum voor Spanje, maar hij zag ervan af naar dat land te vluchten, nadat het bevel was gegeven om hem daar te liquideren.

'Ondanks deze dreiging weigert België hem asiel te verlenen en wil België hem uitleveren aan Spanje, waar een gewisse dood hem te wachten staat', aldus de International Federation of Journalists (IFJ) in een persbericht.

Maandag zou de zaak van Abukalloub worden behandeld door een rechter in Henegouwen, aldus het persbericht. De IFJ zegt dat de man zijn gezondheidstoestand achteruit gaat door de omstandigheden waarin hij wordt gevangen gehouden. De organisatie vraagt de vrijlating van de journalist en wil dat hem het statuut van asielzoeker wordt toegekend.

Abukalloub zegt dat Hamas achter hem aan zit, omdat zijn onafhankelijke journalistiek hen niet zint. Volgens Hamas is Sarhan Abukalloub een agent van een vreemde mogendheid.