België sluit nieuw migratieakkoord met Tunesië en hoopt op betere samenwerking

Staatssecretaris Francken wil met het akkoord de samenwerking met Tunesië versterken rond het terugsturen van criminelen in illegaal verblijf. Vorig jaar intercepteerde de politie in ons land 638 Tunesiërs in illegaal verblijf, van wie de meeste wegens feiten van openbare orde werden onderschept. In de Belgische gevangenissen zitten momenteel 123 Tunesiërs zonder geldige verblijfsdocumenten.

Om Tunesiërs te kunnen terugsturen, is de medewerking nodig van de Tunesische overheid. Die moet helpen bij de identificatie en laissez-passers (doorreisdocumenten) afleveren. Die samenwerking verliep tot nu toe niet optimaal. De Tunesische diensten hadden vaak te veel tijd nodig, waardoor de maximale termijn om iemand in een gesloten centrum kan worden opgesloten (acht maanden) werden of dreigden te worden overschreden.

Met het akkoord engageert Tunesië er zich toe om de identificatie binnen de 45 dagen af te ronden.