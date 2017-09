België organiseert in 2019 zevende Wereldcongres tegen de doodstraf

Ons land zal in februari 2019 het zevende Wereldcongres tegen de doodstraf organiseren. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) maandag aangekondigd in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.