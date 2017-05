België ontsnapt aan strenger Europees toezicht: 'In communicatie geen sprake van 0,3%'

Om het structureel saldo van de begroting dit jaar zoals gevraagd met 0,9 procent te verbeteren, moet België voor 0,3 procent nieuwe maatregelen nemen of bestaande maatregelen verduidelijken. Dat schrijft de Commissie maandag in haar Belgische schuldrapport. De regering mikt op een verbetering van 1 procent, maar als de Commissie de aangekondigde maatregelen natelt, komt ze aan een inspanning van slechts 0,6 procent.

Gevraagd naar een reactie op het schuldrapport, zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) maandag dat hij deze cijfers "alvast niet (leest) in de officiële communicatie die we van de Europese Commissie gehad hebben". Van Overtveldt wil een en ander verder bekijken en binnen de regering bespreken.

"De eerste informatie die ik heb inzake de communicatie van de Commissie is in ieder geval niet zo dat we plotseling bijkomend naar 0,3 procent op zoek moeten gaan", aldus Van Overtveldt. Hij zit maandag(avond) samen met zijn collega's van de eurogroep en zal "als de kans zich voordoet" over het schuldrapport praten met de aanwezige Europese commissarissen.

De minister stelt vast dat het commentaar van de Commissie vergelijkbaar is met de opmerkingen van vorig jaar. "Misschien moeten we dan maar eens heel goed aan de Commissie uitleggen wat de maatregelen beogen te doen en hoe de bedragen die daarop kleven, berekend zijn", aldus nog Van Overtveldt.