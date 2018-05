België ontsnapt aan Europees strafbankje: N-VA vraagt dat coalitiepartners verantwoordelijkheid nemen

Dat heeft Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, woensdag gezegd bij de voorstelling van de jaarlijkse landenspecifieke aanbevelingen voor de EU-lidstaten. Ons land ontsnapt dus aan het Europese strafbankje.

Samen met de aanbevelingen maakte de Commissie ook een schuldenrapport op voor België en Italië. Net als een te hoog oplopend begrotingstekort, kan een te hoge schuldgraad aanleiding geven tot een strenger Europees toezicht op de overheidsfinanciën. Zowel België als Italië ontsnapt aan deze blaam. Wat België betreft, beschikt de Commissie niet over 'voldoende robuust bewijs' dat de bestaande criteria met de voeten getreden worden.

'Het rapport kan niet helemaal besluiten of het schuldcriterium al dan niet gerespecteerd wordt', luidt het.

Het rapport van de Europese Commissie is 'geen verrassing', maar 'een aanmoediging om nog hard te werken en tot de laatste dag van de legislatuur beslissingen te nemen'. Zo heeft premier Charles Michel woensdag in de marge van een bezoek aan verzekeringsmarkt Lloyd's of London gereageerd.

'Dit is geen verrassing', zo reageerde Michel vanuit Londen op het rapport van de Commissie. Volgens de premier heeft de regering de voorbije jaren al 'uitstekende resultaten' geboekt bij het saneren van de openbare financiën, maar er tegelijkertijd voor gekozen om ook de fiscale druk met vijf miljard te verminderen en te investeren in veiligheid.

Michel aanziet het rapport als 'een aanmoediging' en wil ook in het laatste jaar van de legislatuur van deze regering nog 'beslissingen nemen voor de economische relance, investeringen, jobs en de sanering'.

N-VA: 'Dash niet verliezen'

De N-VA grijpt de verklaringen van de Europese commissie aan om te pleiten voor 'diepgaandere hervormingen en besparingen'. 'Een periode van hoogconjunctuur is immers ideaal om de begroting op orde te stellen", zegt Kamerlid Johan Klaps.

'Deze regering heeft al veel van het structureel tekort weggewerkt, maar het vooropgesteld doel van een begroting in evenwicht is voorlopig nog niet in zicht. De N-VA roept de regeringspartners op om hun verantwoordelijkheid te nemen en diep na te denken welke hervormingen en besparingen zij nog mogelijk achten deze legislatuur', stelt hij op de site van N-VA.

Uitstekend rapport

'N-VA wordt soms euro-kritisch genoemd. Net wij zijn de trekkers van de hervormingen die tot een geslaagd, meer nog, tot een uitstekend rapport moeten leiden. Deze spreekwoordelijke 'dash' willen wij niet verliezen, ook niet met de nakende verkiezingen in het vooruitzicht', aldus Johan Klaps vanuit de commissie Financiën.

De Belgische premier vertoeft woensdag in Londen, waar hij voorafgaand aan een onderhoud met de Britse premier Theresa May een bezoek bracht aan Lloyd's of Londen. Naar aanleiding van het Britse vertrek uit de Europese Unie besloot de grootste verzekeringsmarkt ter wereld een dochtermaatschappij op te richten in Brussel. Uitgerekend woensdag ontving de onderneming overigens haar licentie van de Nationale Bank. 'De keuze van Lloyd's voor Brussel bewijst dat België aantrekkelijk is en dat het regeringswerk resultaat oplevert', onderstreepte Michel.

Het is volgens de eerste minister ook 'een signaal voor andere bedrijven die momenteel naar de Europese Unie en naar België kijken' om aanwezig te blijven op de Europese eenheidsmarkt na het vertrek van de Britten. 'Wij werken met verzekeringsmakelaars en ook zij zijn aan het overwegen waar ze eventueel een vestiging in de Europese eenheidsmarkt zouden kunnen hebben. Er zijn makelaars die al gekozen hebben voor België, dan wel een overname hebben gedaan in België', zegt Vincent Vandendael, die ceo van de Brusselse dochter van Lloyd's wordt. 'Het financiële hart zal altijd hier blijven, maar ik denk zeker dat Brussel een belangrijke rol kan spelen.'

Maar de brexit is uiteraard niet enkel een verhaal van opportuniteiten. Amper negen maanden voor het vertrek van de Britten, eind maart 2019, bestaat nog steeds de grootste onzekerheid over de toekomstige relaties. 'De bedrijven in Groot-Brittannië en Europa hebben nood aan stabiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid. Het is de verantwoordelijkheid van de Europese leiders, maar ook van de Britse om duidelijkheid te scheppen', zo luidt de boodschap die premier Michel aan May wil brengen. 'Dit heeft effect op jobs en investeringen in België, maar ook in het Verenigd Koninkrijk.'

De Europese Unie en Groot-Brittannië moeten ten laatste in de herfst een akkoord bereiken over de voorwaarden van de Britse terugtrekking en een overgangsperiode tot 2020. Tegen dan willen beide partijen het ook eens raken over een politieke verklaring die de blik werpt op de toekomstige relaties tussen Groot-Brittannië en het vasteland.

Frankrijk heeft schuld en tekort voldoende afgebouwd

Frankrijk zit niet langer in de buitensporigtekortprocedure van de Europese Commissie. Het land mag na negen jaar van het Europese strafbankje, omdat het de schuld en het tekort voldoende heeft afgebouwd.

Frankrijk zat al sinds 2009 in de buitensporigtekortprocedure van de Europese Commissie. Dat wil zeggen dat Europa nauwer toekijkt op de begrotingsinspanningen, omdat de schuld en het tekort te hoog zijn. De EU vraagt van de lidstaten een structureel tekort onder de 3 procent en een overheidsschuld onder de 60 procent. Landen die daar niet aan voldoen, moeten een door de EU vastgelegd pad volgen en hebben dus minder budgettaire bewegingsvrijheid.

De Commissie stelt nu voor om Frankrijk van het strafbankje te halen. Het Franse tekort zakte vorig jaar naar 2,6 procent, onder de EU-drempel van 2,8 procent. Dit jaar verwacht de Commissie een daling naar 2,3 procent, wat 'wijst op een duurzame correctie van het buitensporige tekort', zegt de Commissie. Eurocommissaris voor Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici, ooit zelf minister van Financiën in Frankrijk, sprak van een 'belangrijk symbolisch moment'.

'Het gaat om de op een na grootste economie van de eurozone. Dit is goed voor de stabiliteit van de eurozone, en van de eenheidsmunt.'

Intussen is Spanje het enige land dat nog in de buitensporigtekortprocedure van de Commissie zit, al is daar stilaan ook verbetering te merken. In 2011, middenin de economische crisis, telde het Europese strafbankje nog 24 lidstaten. Ook België was daarbij. Op zich goed nieuws dus, zeker omdat alle landen in de eurozone voor het eerst sinds de creatie van de euro een structureel tekort onder de 3 procent van het bbp hebben.

Maar de Commissie waarschuwt wel voor een al te lakse houding: 'Europa kent haar grootste groei in tien jaar tijd, en dat zou zich dit en volgend jaar moeten doorzetten. Maar er zijn nieuwe risico's op komst, zoals onzekerheid op de financiële markten en protectionisme. We moeten van de goede jaren gebruikmaken om onze economieën weerbaarder te maken', zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis.

Hongarije en Roemenië krijgen daarom een officiële waarschuwing. Die twee landen gaan niet snel genoeg richting hun begrotingsdoelstellingen en moeten dit en volgend jaar maatregelen nemen om dat te corrigeren, vindt de Commissie. Als de Europese Raad haar fiat geeft, dan zullen beide landen binnen de vijf maanden voorstellen moeten doen over hoe ze de begroting weer op het juiste pad willen zetten.

Voor België en Italië is er een schuldenrapport: nog geen Europees strafbankje dus, maar ons land bevindt zich wel in de gevarenzone en moet maatregelen nemen om een buitensporigtekortprocedure in de toekomst te vermijden.