België ontsnapt aan Europees strafbankje: 'Geen verrassing, maar aanmoediging'

Dat heeft Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, woensdag gezegd bij de voorstelling van de jaarlijkse landenspecifieke aanbevelingen voor de EU-lidstaten. Ons land ontsnapt dus aan het Europese strafbankje.

Samen met de aanbevelingen maakte de Commissie ook een schuldenrapport op voor België en Italië. Net als een te hoog oplopend begrotingstekort, kan een te hoge schuldgraad aanleiding geven tot een strenger Europees toezicht op de overheidsfinanciën. Zowel België als Italië ontsnapt aan deze blaam. Wat België betreft, beschikt de Commissie niet over 'voldoende robuust bewijs' dat de bestaande criteria met de voeten getreden worden.

'Het rapport kan niet helemaal besluiten of het schuldcriterium al dan niet gerespecteerd wordt', luidt het.

Het rapport van de Europese Commissie is 'geen verrassing', maar 'een aanmoediging om nog hard te werken en tot de laatste dag van de legislatuur beslissingen te nemen'. Zo heeft premier Charles Michel woensdag in de marge van een bezoek aan verzekeringsmarkt Lloyd's of London gereageerd.

'Dit is geen verrassing', zo reageerde Michel vanuit Londen op het rapport van de Commissie. Volgens de premier heeft de regering de voorbije jaren al 'uitstekende resultaten' geboekt bij het saneren van de openbare financiën, maar er tegelijkertijd voor gekozen om ook de fiscale druk met vijf miljard te verminderen en te investeren in veiligheid.

Michel aanziet het rapport als 'een aanmoediging' en wil ook in het laatste jaar van de legislatuur van deze regering nog 'beslissingen nemen voor de economische relance, investeringen, jobs en de sanering'.