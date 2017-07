België mag weer migranten terugsturen naar Griekenland

Griekenland is bereid om de zogenaamde Dublin-akkoorden weer toe te passen voor ons land. Volgens die regeling moeten asielzoekers asiel aanvragen in het eerste Europese land waar ze voet aan wal zetten. Maar Griekenland, waar in 2016 nog meer dan 170.000 migranten en vluchtelingen aan land kwamen in overvolle bootjes, weigerde tot nu toe om hen 'terug te nemen'. Voor België zal dat nu - als enig Europees land - veranderen.

Francken spreekt van een doorbraak. Van de 9.342 mensen die dit jaar een asielaanvraag deden in ons land, zijn er minstens 553 via Griekenland de Schengenzone binnengekomen. Die kunnen weliswaar niet allemaal terug: enkel wie na 15 maart naar ons land kwam, komt daarvoor in aanmerking. Over enkele weken hoopt Francken de eerste dossiers rond te hebben.