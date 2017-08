België mag Turks referendum over doodstraf verbieden

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stelde al meermaals een referendum over de herinvoering van de doodstraf in het vooruitzicht. De president won eerder dit jaar al een referendum dat zijn macht gevoelig uitbreidt. Onder de in het buitenland wonende Turken bleek de steun voor de machtsuitbreiding van de president nergens groter dan in België.

Een eventueel referendum over de doodstraf komt er hoe dan ook niet in ons land. 'Ik heb juridisch advies gevraagd om dit standpunt wettelijk te onderbouwen', zegt Michel in zijn antwoord. 'In de huidige stand van het internationaal recht is er geen enkele regel die België formeel verplicht om toe te staan dat een diasporagemeenschap op zijn grondgebied deelneemt aan een referendum georganiseerd door het land van herkomst.'

Er is ook al een precedent, voert Michel aan. 'België besliste immers om niet toe te staan dat de Syrische ambassade de omstreden presidentsverkiezingen van 3 juni 2014 zou organiseren.'