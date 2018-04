België investeert onvoldoende in onderzoek

Vanuit Europa wordt aan België opgelegd om tegen 2020 drie procent van het BBP te besteden aan onderzoek en ontwikkeling. Daarbij zou de overheid een procent van de financiering voor haar rekening moeten nemen, het bedrijfsleven 2 procent.

Maar België heeft een achterstand op de doelstelling in te halen, luidt het. De uitgaven zouden tussen 2015 en 2020 elk jaar met 7,61 procent moeten stijgen om de norm nog te halen. Dat is meer dan de gemiddelde toename in de periode 2010-2015.

De studie stelt ook vast dat vooral het bedrijfsleven de voorbije jaren bijdroeg aan de uitgaven. De economen van de universiteit van Namen roepen de overheden dan ook op om hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Volgens de studie investeert Vlaanderen 2,67 procent van zijn bbp in onderzoek en ontwikkeling, Wallonië 2,47 procent en Brussel 1,81 procent.