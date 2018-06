België en Frankrijk willen samenwerking in strijd tegen terrorisme opvoeren

Dat hebben premier Charles Michel en zijn Franse ambtgenoot Edouard Philippe maandag aangekondigd in Parijs, waar Michel een bezoek bracht aan Philippe. Ook ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en van Justitie Koen Geens reisden mee.

De twee eerste ministers spraken lovende woorden over de bilaterale Belgisch-Franse samenwerking die op toerental kwam na de aanslagen in Parijs in november 2015, en in Zaventem en Brussel in maart 2016. Zowel op regeringsniveau als op het niveau van de gerechtelijke en de inlichtingendiensten zijn de handen in elkaar geslagen, en wel op een niveau 'dat zijn gelijke niet kent', zei de Franse premier Philippe.

Zo wisselden België en Frankrijk dit jaar alleen al 9.200 keer informatie uit over terroristische netwerken of over mensen die ervan worden verdacht er deel van uit te maken. Dat is meer dan de informatie-uitwisseling die gebeurt in de schoot van Europol. 'Maar wij willen nog verder gaan, want de dreiging is hoog, komt van binnenuit en kennen we zowel in Frankrijk als in België', zei Edouard Philippe.

Zo hebben de twee regeringen beslist om nauwer samen te werken in de strijd tegen radicalisering, vooral bij gevangenen die voor terroristische feiten werden veroordeeld. Ook over de aanpak van minderjarigen die uit Irak of Syrië terugkeren komt er overleg gepleegd. Spanje en Marokko worden uitgenodigd om de intense samenwerking uit te breiden naar vier landen.

Nog volgens Philippe moet er meer aandacht gaan naar wie voor terrorisme veroordeeld is en geradicaliseerd is, en op het punt staat de gevangenis te verlaten. 'Dit is een grote uitdaging voor onze penitentiaire diensten, onze gerechtelijke diensten, onze inlichtingendiensten, onze politiediensten en onze administratie.'

Hij kondigde over dit onderwerp 'specifiek overleg' aan met België. Volgens premier Michel noopt de zich steeds 'wijzigende' dreiging, zoals de recente aanslag in Luik bewees, tot aanpassingen van de bevoegde diensten en moet de samenwerking met Frankrijk naar wapen- en drugshandel worden uitgebreid.