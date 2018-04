België en Duitsland willen 'militaire escalatie' in Syrië vermijden

Terwijl er volop internationaal overleg loopt over de situatie in Syrië en mogelijke militaire vergeldingsacties voor het gebruik van chemische wapens, dringen Duitsland en België aan op een 'politieke oplossing' voor het conflict.

Over een mogelijk militair ingrijpen wil buitenlandminister Reynders zich niet uitspraken. 'We moeten wachten voor we ons uitspreken over een militaire interventie. We moeten zeker een militaire escalatie vermijden. Dat is het belangrijkste. Er is nood aan een politieke oplossing. We moeten druk zetten op het Syrische regime om opnieuw aan tafel te gaan en te spreken over zo'n oplossing', aldus Reynders.

Zijn Duitse ambtsgenoot Heiko Maas zit op dezelfde lijn. Volgens hem mag het gebruik van chemische wapens 'de internationale gemeenschap niet onverschillig laten', moet de verantwoordelijkheid voor het gebruik van chemische wapens worden onderzocht, en heeft ook de EU daar een rol in te spelen. 'Dit mag niet zonder gevolg blijven', aldus Maas, al wil ook hij absoluut een 'militaire escalatie' vermijden.

Volgens Maas moet de internationale gemeenschap streven naar een consensus, maar blijft Rusland dwarsliggen in de VN-Veiligheidsraad. 'We moeten daarom de druk op Rusland verhogen', aldus Maas.

Ook de Duitse minister hamert op de noodzaak van een politieke oplossing. 'Er moet een politieke oplossing komen, of er komt geen vrede', klonk het.

Europa

Naast de situatie in Syrië bespraken Reynders en Maas ook een reeks andere dossiers, gaande van de versterking van de bilaterale contacten tot de Europese cohesie na de Brexit en de situatie in Congo.

Maas zei ook dat hij zich zorgen maakt over het respect voor de Europese waarden, met name het respecteren van de rechtsstaat. 'Er zijn wat dat betreft wat onrustwekkende evoluties binnen de EU aan de gang', aldus Maas. Het Belgische voorstel om een soort diplomatiek 'peer review'-systeem te installeren als instrument noemt hij 'positief'