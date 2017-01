1. Wie zijn die privérechters?

Afgelopen week lieten Hollywoodacteurs Angelina Jolie en Brad Pitt weten dat ze voor een privérechter zullen scheiden. Kwestie van hun huwelijk zo discreet mogelijk te beëindigen. Ook in België zijn er private rechters actief. Meestal gaat het om advocaten die bijklussen als rechter of arbiter in zogenaamde arbitrageprocedures, die in sommige gevallen een alternatief bieden voor de gewone rechtspraak.

...