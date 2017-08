Belgen gebruiken elk jaar 1 miljard plastic zakjes

De kosten om het hiermee gepaarde zwerfafval in Brussel en Vlaanderen op te ruimen bedragen 61,5 miljoen euro.

De studiedienst van Groen bracht het probleem van de plasticvervuiling in België in kaart. Daaruit blijkt dat alle Belgen samen jaarlijks 1,1 miljard plastic zakjes gebruiken. Sinds de supermarkten in ons land in 2004 niet langer eenmalige plastic zakken geven is het gebruik van deze zakken met 89 procent gedaald. Hiermee werd 4,5 ton plastic uitgespaard, aldus nog Groen.

Toch moet er meer gebeuren, oordeelt de partij. "Het wordt hoog tijd voor een totaalverbod op plastic zakjes in ons land", zegt Brussels parlementslid Annemie Maes. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) werkt al langer aan een voorstel om het totaalverbod in te voeren, maar een laatste poging werd gekelderd door Open Vld. "We kunnen alleen maar hopen dat we er op een dag een meerderheid voor vinden. Zodra die er is, komt het verbod er meteen", klinkt het op haar kabinet.