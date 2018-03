Belgen dealen cannabis zonder het te beseffen

Het Amerikaanse bedrijf Kannaway verkoopt in de Verenigde Staten al jaren gezondheidsproducten op basis van cannabisolie. Al ruim een half jaar probeert het ook in ons land mensen warm te maken voor een carrière als verkoper van de producten. Sinds januari worden in Antwerpen zelfs evenementen georganiseerd.

Alleen is cannabisolie in ons land illegaal. Zowel het geneesmiddelenagentschap FAGG als het voedselagentschap FAVV bevestigen dat het verboden is om cannabisolie te verkopen.

De vertegenwoordigers van Kannaway maken echter gebruik van de verwarring rond de term 'cannabisolie'. Er zijn namelijk twee manieren om olie uit cannabisplanten te halen, afhankelijk van de gekozen werkzame stof: cannabidiol (CBD) - de stof die Kannaway gebruikt - of tetrahydrocannabinol (THC) - wat van cannabis een roesmiddel maakt.

Beide zijn in ons land illegaal, hoewel het Amerikaanse bedrijf erop hamert dat CBD 'wél een onschuldige stof' is. Bij het FAVV kregen ze in november al een eerste melding over Kannaway. 'We zijn de zaak nog altijd aan het onderzoeken', luidt het.