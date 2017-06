Belg hamsterde medicijnen tegen besparing De Block

Patiënten gingen aan het hamsteren, nadat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in oktober 2016 had aangekondigd dat er in 2017 iets zou wijzigen aan de terugbetaling van antibiotica, neussprays en maagzuurremmers. De verkoop van maagzuurremmers en neussprays op voorschrift swingde de pan uit.

De verkoop van de neusspray die duurder zou worden, steeg zelfs met 75 procent in november en december 2016 in vergelijking met 2015. Van de maagzuur­remmers die in 2017 niet meer in grote dosissen terugbetaald zouden worden, werden er in die periode 31 procent meer verkocht.

In de eerste maanden van dit jaar normaliseerde de verkoop, maar er volgde geen noemenswaardige duik van de verkoopcijfers. Volgens de Apothekersbond (APB) heeft dat hamstergedrag eind 2016 vijf miljoen euro extra ­gekost aan de ziekte­verzekering.

De onderzoekers gaan er van uit dat de overheid de uitgaven door het hamstergedrag met neussprays wel zal terugverdienen. Bij de maagzuurremmers denken ze dat die kans kleiner is. 'De grote verpakkingen met de hoge dosissen worden niet langer terug­betaald. Maar grote verpakkingen met lagere dosissen nog wel. Dus is de kans reëel dat patiënten meer verpakkingen kopen om ze te kunnen blijven nemen', aldus onderzoekster Claudia Defoort.