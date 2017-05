'Beledigingen Schauvlieghe helpen natuur noch boeren vooruit'

Groen reageert verbijsterd op de uitspraken van minister Schauvlieghe in Knack. Daar verwijst ze naar biologische landbouwers als "keuterboerkes" en valt ze milieuvereniging Natuurpunt frontaal aan. "Wat heeft minister Schauvlieghe eigenlijk tegen het milieu? Waarom zoekt ze de confrontatie met biologische boeren en met natuurverenigingen? Dergelijke uitspraken zijn een minister onwaardig", stelt Björn Rzoska, Vlaams fractieleider (Groen).

Benieuwd wat @GeertBourgeois vindt vn polariserende uitspraken milieuminister. Milieubeweging & bioboeren beledigen is geen beleid voeren. https://t.co/uJDJPaEV39 -- Björn Rzoska (@BjornRzoska) 9 mei 2017

Rzoska vraagt zich af of de minister namens de regering spreekt in deze. Rzoska vindt de houding van Schauvlieghe een minister onwaardig. "Door bruggen op te blazen, te beledigen en te polariseren helpt Schauvlieghe noch onze leefomgeving, noch de boeren vooruit. Schauvlieghe zet boeren onderling tegen elkaar op, om haar desastreuze landbouwbeleid te verbergen. In plaats van oplossingen te formuleren creëert ze alleen polarisatie", aldus Rzoska.

Groen vindt het parcours dat minister Schauvlieghe op natuurbeleid heeft gereden teleurstellend. Toch heeft ze kritiek op milieuorganisaties die dat aankaarten. "Het is erg kort door de bocht om de brede kritiek op haar beleid te gaan herleiden tot enkele milieuorganisaties. In plaats van milieuorganisaties en boeren te beledigen kan ze beter naar de feiten kijken. Onder minister Schauvlieghe is Vlaanderen een netto-ontbosser. Dit beleid wil de Vlaming niet", besluit Rzoska.