Belastingen: stel uw vraag aan Johan Van Overtveldt

Knack zoekt lezers die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een prangende vraag willen stellen over de belastingen. Hoe komt het dat die zo hoog zijn in ons land? Waarom zijn ze zo onrechtvaardig? Wat maakt het moeilijk om een rijkentaks in te voeren? Of misschien laat u zich wel inspireren door het Zomerakkoord van de regering-Michel en vraagt u waarom de btw op boter 6 procent bedraagt en die op margarine 12 procent. Een vraag over uw eigen belastingbrief? Dat kan ook.

Mail uw vraag ten laatste maandag 11 september naar mijnvraag@knack.be. Vergeet uw naam en woonplaats niet te vermelden en maak kans op een boekenbon van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro. Minister Van Overtveldt beantwoordt uw pertinente vraag binnenkort in Knack.