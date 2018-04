Beke op huisbezoek, Rutten op 'Ronde': 'In verkiezingstijd is alle aandacht welkom'

Beke is niet de enige voorzitter die mee met de lokale afdelingen de boer opgaat. Op 11 januari van vorig jaar al kondigde Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten aan dat ze haar zitje in het Vlaams parlement doorgeeft. Ze trapte toen haar 'Ronde Van Vlaanderen' af, waarin ze elke gemeente in Vlaanderen bezoekt om te 'praten over de grote en de kleine dingen in het leven'. Ook Beke maakte zich vandaag in Het Journaal sterk dat mensen 'het gezicht van hun buurt of gemeente moeten kennen'. Het is opmerkelijk dat beide voorzitters zo expliciet op het lokale toneel verschijnen....