Beke: CD&V begraaft meerwaardebelasting? 'Voorbarige conclusie'

"Wij hebben ons voorstel gedaan, maar het was niet te nemen of te laten", zo zei Beke dit weekend in een interview met De Tijd. "We hebben in oktober een voorstel voor een meerwaardebelasting op tafel gelegd, maar dat zien sommige partijen niet zitten. Bon, als zij die fiscale rechtvaardigheid écht belangrijk vinden, zullen ze zelf met voorstellen moeten komen."

Voorbarige conclusie @PieterVBO @devoscarl. Rechtvaardige fiscaliteit: voorstel @cdenv ligt op tafel. Quid andere partijen? -- Wouter Beke (@wbeke) 29 mei 2017

Onder meer topman Pieter Timmermans van het VBO reageerde maandag tevreden "dat meerwaardebelasting van tafel is".

Oppositiepartij sp.a zegt dan weer dat ze de bui al langer zag hangen. "Beke weet al sinds het begin van deze regeerperiode dat de meerwaardebelasting er niet komt, anders had hij ze onderhandeld voor het regeerakkoord", reageert fractieleidster Meryame Kitir. "Vandaag houdt CD&V de schijn niet langer op en schuift ze de eis voor een faire bijdrage van de grote vermogens formeel van tafel. De financiële elite mag haar fiscaal privilege houden. Tot daar het sociale gelaat van CD&V."

In CD&V-kringen kijkt men wat verbaasd naar de reacties. Beke sprak op twitter zelf van een "voorbarige conclusie", terwijl men er op de Wetstraat 89 fijntjes op wijst dat Beke eind april in de VTM-studio's al eens grofweg hetzelfde zei".

"De hele regering vindt fiscale rechtvaardigheid belangrijk. Wij hebben een voorstel gedaan, maar als andere partijen een ander voorstel hebben, dan willen we dat bekijken. Maar laat ons dat in de schoot van de regering doen, niet publiek", zo klonk het toen.