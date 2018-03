Begrotingscontrole: overzicht van genomen maatregelen

Lees ook Regering houdt vast aan begrotingsdoelstelling

E-commerce

De regering-Michel wil een lastenverlaging doorvoeren in de sector van de e-commerce. Het Zomerakkoord maakte het al mogelijk om nachtarbeid in die sector door te voeren. Nu wil de regering het probleem van de loonkost tussen 20 uur en 0 uur aanpakken om op die manier competitief te blijven met onze buurlanden, legde vicepremier Kris Peeters (CD&V) uit.

Hoe die lastenverlaging er precies zal uitzien, moet nog worden vastgelegd. Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) opperde de mogelijkheid om een gelijkaardige korting die geldt voor nacht- en ploegenarbeid tussen middernacht en 5 uur door te trekken. Ook komt er een aanpassing aan de btw-regels voor de verhuur van opslagruimten. Daardoor zullen logistieke bedrijven kunnen genieten van lagere huurprijzen voor opslagruimten, vergelijkbaar met de buurlanden. De maatregel geldt voor nieuwbouw, maar ook fundamentele vernieuwbouw.

Armoedebestrijding

De regering bereikte ook een akkoord over de verdeling van de armoede-enveloppe. In het Zomerakkoord werd daarvoor 80 miljoen euro voorzien. Vanaf 1 juli komt er 40 euro per maand bij het leefloon voor gezinshoofden bij - dus ook alleenstaanden met kinderen. De Inkomensgarantie voor Ouderen stijgt 13,2 euro per maand voor alleenstaanden en 8,8 euro per maand voor samenwonenden. De inkomensvervangende tegemoetkoming voor mensen met een handicap gaat 40 euro per maand omhoog.

Landbouw

Er komt een carry-back-systeem voor land- en tuinbouwers. Die worden vaak geconfronteerd met grote schommelingen in hun inkomsten, afhankelijk van het weer. Het systeem houdt in dat ze een fiscaal verlies als gevolg van slechte weersomstandigheden zullen kunnen verrekenen met de winst van de drie voorafgaande boekjaren. Voor het federaal voedselagentschap FAVV wordt voorzien in een provisie van 2 miljoen euro voor bijkomend personeel.

Asielzoekers

De ploeg-Michel kwam een nieuw afbouwplan voor de opvangplaatsen voor asielzoekers overeen. Door de opvangcrisis was dat aantal fors opgekrikt van 16.600 naar 35.000 plaatsen. Een vorig afbouwplan deed het aantal plaatsen al krimpen tot de huidige 23.815. Nu is het de bedoeling dat aantal volgend jaar weer terug te schroeven tot 16.629, dus het niveau van voor de opvangcrisis. Binnen de meerderheid was er discussie over de vraag of die plaatsen vooral moesten worden teruggeschroefd in de collectieve opvang, dan wel in de individuele opvang, zeg maar de lokale opvanginitiatieven (LOI's).

Het compromis houdt in dat in de tweede helft van dit jaar 2.854 collectieve plaatsen en 3.600 individuele plaatsen moeten verdwijnen, zodat de verhouding op 60-40 komt te liggen, legde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) uit. Francken merkte wel op dat asielzoekers voortaan na een observatieperiode van twee maanden in plaats van vier maanden in de individuele opvang terechtkunnen. Tijdens die periode kan een veiligheidsscreening gebeuren, net als een Dublin-check. Daarbij wordt nagegaan of de betrokkene niet via een andere lidstaat de Europese Unie is binnengekomen. Het gaat over de meest kwetsbare mensen en mensen uit een land met een hoog erkenningspercentage. Dat ligt nu op 90 procent, maar daalt naar 80 procent.

Volksgezondheid

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) kondigde een akkoord aan over de ziekenhuisnetwerken. Daardoor zullen ziekenhuis samenwerken in regionale netwerken. Het gaat om een eerste stap in de brede hervorming van het ziekenhuislandschap, dat moet leiden tot meer specialisatie en nauwere samenwerking. De regering vond ook een oplossing voor de dubbele contingentering. Dit jaar zullen immers twee afstudeergeneraties van artsen tegelijkertijd een stage moeten aanvangen, omdat de duur van de basisopleiding van artsen tot zes jaar is ingekort. Daarvoor ziet een nieuw financieringsconcept het levenslicht, waardoor naast de al beschikbare middelen 18,4 miljoen euro vrijkomt om het pedagogische luik van de opleiding te financieren en voldoende stageplaatsen te garanderen.

Justitie en veiligheid

Zowel voor Justitie als bij de politie besliste de regering dat volgend jaar voor elke vertrekker een nieuwe aanwerving mag volgen. Daarnaast komt er 1,8 miljoen euro vrij voor extra aanwervingen bij de Staatsveiligheid. Die telt vandaag ongeveer 600 personeelsleden. Daarnaast kan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) rekenen op 16,5 miljoen euro extra om het fonds voor juridische bijstand te spijzen, wat een correcte vergoeding van pro-Deoadvocaten moet garanderen. Eerder werd de puntwaarde voor de juridische bijstand op 75 euro vastgelegd.

Brexit

Om de gevolgen van de brexit op te vangen, komen er 141 douaniers bij.

Sociale fraude

De sociale inspectiedienst van de RSZ krijgt zeven extra inspecteurs, meldt bevoegd staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld). De regering hoopt een extra 25 miljoen euro opbrengsten te halen uit sociale fraude. Vooral de strijd tegen uitkeringsfraude en sociale dumping wordt opgevoerd.